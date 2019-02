CASCINA – Nella notte tra martedì e mercoledì i Carabinieri della stazione di Cascina hanno arrestato un 30enne italiano, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, dovendo lo stesso scontare una pena di tre anni di reclusione per una rapina in abitazione commessa nell’anno 2010. E’ successo a Cascina.

L’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale Don Bosco di Pisa.