Arrestato sulla A12 perché rimasto senza benzina

PISA – La Polizia Stradale di Lucca ha arrestato uno straniero su cui pendeva un ordine di carcerazione emesso, nel dicembre scorso, dalla procura di Pisa. E’ accaduto due notti fa, quando una pattuglia di Viareggio è intervenuta sull’A12, all’altezza di San Giuliano Terme, dove sulla destra della carreggiata c’era una Mercedes ferma, con i fari spenti e nessuno a bordo.

I poliziotti si sono avvicinati all’auto e con le torce hanno illuminato la campagna circostante, notando dopo pochi minuti la sagoma di un uomo che, poi, si è avvicinato a piedi. Alla richiesta di chiarimenti lui, un 39enne originario del Marocco che emanava un forte odore di alcool, ha mostrato la copia della patente e facendo capire che gli era finita la benzina.

Gli investigatori non si sono accontentati e l’hanno condotto in caserma, dove lui si è rifiutato di sottoporsi all’etilometro. Ma gli è andata male, poiché la Polstrada lo ha denunciato per ubriachezza, scoprendo pure che doveva scontare due anni di reclusione, per una vecchia condanna per furto e guida in stato di ebbrezza. Lo straniero è stato arrestato e ora si trova presso il carcere di Pisa.