Arrestato un 63enne mentre spacciava

PISA – Nella serata di sabato 26 gennaio a Pisa i Carabinieri hanno tratto in arresto un 63enne per spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, di origini senegalesi, è stato sorpreso in viale Gramsci mentre stava vendendo circa due grammi di cocaina a un giovane tunisino, che a sua volta è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per favoreggiamento personale.

Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari , in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto davanti al Tribunale di Pisa.