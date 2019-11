Arriva a Pisa il Job Meeting, una giornata di assunzioni per migliaia di giovani

PISA – Una giornata speciale per il lavoro e i giovani. Giovedì 28 Novembre dalle 9 alle 17, oltre 50 importanti aziende nazionali e internazionali saranno a Pisa per assumere centinaia di laureati e laureandi.

Presso la Stazione Leopolda, il Job Meeting, la più importante manifestazione italiana dedicata all’incontro tra mondo dell’università e mondo imprenditoriale.

Le fiere del lavoro sono oggi più che mai un’occasione irrinunciabile per le aziende alla ricerca di potenziali candidati, per diplomati e laureati alla ricerca di qualificate opportunità lavorative e per chiunque voglia cambiare professione.

Job Meeting Pisa, che si distingue da tutte le altre fiere del lavoro, rappresenterà un vero e proprio percorso di informazione e orientamento professionale basato su incontri in aula, attività informative erogate ai desk e consulenze individuali gratuite.

Durante l’intera giornata, che vedrà la partecipazione di migliaia di laureandi e laureati provenienti da tutta Italia, si terranno senza sosta, dalle 9 alle 17, colloqui one to one, consulenze gratuite sulla ricerca del lavoro, correzione cv, gaming e sfide per selezionare i migliori talenti.

Tra le realtà presenti: ACCENTURE IN ITALIA, ADVANT SRL, AKERON, AKKA, ALLEANZA ASSICURAZIONI, BAKECA, BRICOMAN ITALIA, CAPGEMINI, ETJCA – AGENZIA PER IL LAVORO, FABIO PERINI, FERROVIE DELLO STATO ITALIANE, GI GROUP SPA, IMAGICLE SPA, INTARGET:, ISSEL NORD, KNAUF, KRUK, LAVOROPIÙ SPA, LEONARDO, LIDL ITALIA, MAZARS, NAVIONICS, NTT DATA ITALIA, OPEN FIBER, PAM PANORAMA – IN’S MERCATO, PIAGGIO & C., PIERBURG RHEINMETALL AUTOMOTIVE, PWC ITALY, RANDSTAD, REPLY, REPOWER ITALIA, SANLORENZO, SOFT STRATEGY, TECHEDGE, TEORESI GROUP, UMANA, WELCOME ITALIA, e tante altre realtà nazionali e internazionali. I partecipanti potranno, inoltre, conoscere le principali scuole e business school italiane, come EF, Giunti Academy – School of Management, Uninform Group, e non solo.

Per i giovani alla ricerca del lavoro il Job Meeting Pisa sarà dunque una giornata da non perdere, con la possibilità di incontrare di persona decine di manager aziendali e selezionatori, parlare con tutor professionisti che li indirizzeranno verso le aziende più in linea con le proprie aspirazioni e competenze, e trovare finalmente l’agognato lavoro.

All’interno della giornata:

Tutto il giorno: Job Meeting eXperience!

Oltre ad assistere ai Workshop e a consegnare il CV alle aziende presenti, i partecipanti potranno prendere parte ad un innovativo percorso guidato che, in tre step, li conduce dalla scoperta delle soft skill fino al colloquio di lavoro!

> Al termine della giornata: Premiazione del “BEST PERFORMER” della Job Meeting eXperience, che ha ottenuto il miglior punteggio. In palio un buono Ryanair di 150€!

L’accesso e tutte le attività proposte sono gratuite.

Tutte le informazioni sul programma dell’evento all’indirizzo: pisa.jobmeeting.it