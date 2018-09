Arriva anche da Graz la solidarietà verso Pisa

PISA – Molte tifoserie sono state vicine in questi giorni al dramma della popolazione pisana per i tragici focolai di incendio che hanno distrutto molti ettari di bosco e case sul Monte Serra e non solo.

di Maurizio Ficeli

Oltre allo striscione di solidarietà della curva livornese anche i tifosi di Empoli, Genoa ed Arezzo hanno voluto essere vicini alla gente pisana, mentre a Graz in Austria, tra l’altro città natale del centrocampista nerazzurro Robert Gucher, gli ultras di casa hanno esposto uno striscione con scritto “PISA NON MOLLARE” in occasione della gara di Coppa con l’Austria Vienna.

Gesti di affetto e di vicinanza che vanno sottolineati con forza.