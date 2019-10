Arriva il bonus TARI del Comune di Pisa sui pagamenti 2019

PISA – Arriva il bonus TARI: da lunedì 21 ottobre fino al 19 novembre, i residenti nel Comune di Pisa da almeno 5 anni, potranno presentare domanda per l’abbattimento tariffario relativo alla tassa sui rifiuti TARI.

Per accedere al bando è necessario essere residenti nel Comune di Pisa, essere intestatari di un’utenza TARI relativa all’abitazione di residenza, aver provveduto al pagamento della prima e della seconda rata della TARI 2019 e presentare un ISEE in corso di validità pari o inferiore a 25.000 euro (30mila euro per le famiglie con almeno quattro figli a carico).

I beneficiari saranno individuati mediante una graduatoria, che terrà conto degli anni di residenza continuativa nel Comune di Pisa e della composizione del nucleo familiare. Sarà infatti assegnato un punteggio alle giovani coppie, ai nuclei familiari in cui è presente un disabile, a quelli composti esclusivamente da over 65enni, oppure da 5 o più persone di cui almeno un minore.

A seconda della fascia ISEE di appartenenza, ai beneficiari verrà erogato un contributo corrispondente al 50 o al 40% dell’importo TARI pagato per il 2019.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il bando sul sito della Società della Salute zona Pisana (www.sds.zonapisana.it). L’istanza, corredata di tutta la documentazione, potrà essere consegnata presso gli sportelli della Società della Salute, via Saragat n. 24, il martedì dalle 11 alle 13 e il giovedì dalle 14:30 alle 16:30. Altrimenti, potrà essere inviata per posta tramite raccomandata A/R o, per chi fosse titolare di una casella di posta elettronica certificata, inviata all’indirizzo: sdspisa@pec.it