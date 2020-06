Arriva dalla Svezia una nuova canzone dedicata al Pisa

PISA – Una nuova canzone dedicata al Pisa che celebra il suo ritorno in serie B e augura alla truppa di mister Luca D’angelo una bella ripartenza dopo il periodo del Covid-19 dal titolo “Quelli dei Miracoli“.

di Antonio Tognoli

La canzone “Quelli dei Miracoli”

A scriverla Nicola Pierini, un ingegnere chimico, pisano doc e tifosissimo nerazzurro che attualmente vive in Svezia e Andrea Buonaguidi, che vive in Germania. I due sono amici sin dalle scuole elementari. L’idea partita da Andrea poi condivisa da Nicola. Entrambi ci hanno scritto e noi li ringraziamo





Andrea Buonaguidi

Entrambi hanno il cuore nerazzurro e

visto che il Pisa ha fatto il miracolo di essere promosso in serie B la scorsa stagione, hanno deciso di scrivere in periodo di lockdown una canzone di augurio per questa ripartenza dopo l’emergenza sanitaria intitolata “Quelli dei Miracoli“.



Il miracolo nella canzone e nelle immagini del video è stato associato alla nostra bellissima Piazza dei Miracoli da poco riaperta ai turisti. Così è nata l’idea per loro che ormai sono internazionali, ma vogliono rimanere vicini alla città, dare un ringraziamento a Pisa come città natale e come squadra per cui tifano, il Pisa Sporting Club.

Andrea Buonaguidi è l’autore del testo e Nicola Pierini ha scritto la musica.

Complimenti ai due ragazzi pisani. Noi tutti speriamo che la canzone abbia il successo che merita.