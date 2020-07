Arriva in Consiglio Comunale la Variazione di Bilancio. Lunga maratona per i consiglieri comunali

PISA -Arriva in Consiglio Comunale la Variazione di Bilancio, la manovra economica decisa dall’Amministrazione Comunale per oltre 15 milioni di euro decisa per fronteggiare le gravi conseguenze economiche dovute alla pandemia da Covid-19.

Come già annunciato dal Sindaco di Pisa, Michele Conti, la seduta dedicata a questo importante provvedimento avverrà nella prima seduta del Consiglio Comunale di questo mese di Luglio, e cioè nella seduta fiume di giovedì 9, venerdì 10 luglio e Sabato 11 Luglio, dalle 8 di mattina da oltranza dei lavori. La seduta di sabato 11 Luglio è stata aggiunta dalla Conferenza dei capigruppo consiliare, presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Gennai (nella foto), che si è svolta ieri Si preannunciano tre giorni di intenso dibattito (sono stati infatti presentati 33 emendamenti). Questa nuova seduta fiume si svolgerà in presenza, in Sala Delle Baleari, secondo piano di Palazzo Gambacorti ed è prevista, come di consueto, la diretta streaming.

Le prossime sedute del Consiglio Comunale si terranno martedì 14 Luglio, martedì 21 Luglio e Lunedì 27 Luglio