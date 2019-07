PISA – E’ in arrivo il libro fotografico ufficiale della promozione in serie B!

A chi interessasse collezionarlo può inviare entro il 12 luglio la tua foto all’indirizzo info@goalbookedizioni.it per entrare a far parte della nostra storia e approfitta dello sconto sull’acquisto on line (fino al 22 luglio) al seguente link: http://www.goalbookedizioni.it/pubblicazioni/volumi/varie/we-are-back/