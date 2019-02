Arsenali Repubblicani, Fortlizio e Torre Guelfa vicino alla svolta

PISA – Il Comune di Pisa ha pubblicato un avviso finalizzato alla consultazione preliminare di mercato per la concessione degli Arsenali Repubblicani, del Fortilizio e della Torre Guelfa. Tutti gli operatori economici potranno manifestare il proprio interesse presentando dei progetti da attuare nell’arco di tre anni.

“Non cerchiamo un soggetto gestore – ha dichiarato il Sindaco Michele Conti – ma un partner solido e motivato che con noi voglia far crescere l’offerta culturale e turistica della città. L’intenzione della nostra amministrazione è quella di trasformare quell’area nel maggior polo di attrazione turistica di Pisa dopo Piazza dei Miracoli, anche in virtù dell’imminente apertura del Museo delle Navi Antiche nella stessa zona. Quello che era il punto di accesso in città delle navi fin dall’epoca della Repubblica Marinara, sarà il segnavia di tutti gli itinerari turistici della città, verso la Torre pendente da un lato, verso i musei e le bellezze dei Lungarni dall’altro. Mettiamo a disposizione Arsenali, Torre Guelfa e Fortilizio a chi dimostrerà di investire con un programma culturale di livello nazionale e internazionale, che sappia integrarsi con la già ampia offerta turistica della città”.

La consultazione preliminare di mercato si articola in due fasi: presentazione, esclusivamente tramite PEC, di manifestazione di interesse entro il 1 Aprile 2019; successivo colloquio di illustrazione dei pareri e delle osservazioni da tenersi con gli incaricati degli operatori economici.

Il progetto gestionale dovrà tenere conto dell’identità culturale e storica della città in un quadro di valorizzazione volto ad ampliare e diversificare l’offerta turistica presente sul territorio.

I dettagli del bando sul sito www.comune.pisa.it sezione bandi/altri bandi