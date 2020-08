ArTempio (dell’assurdo). Festival di arti vaghe”. Rinviata la cena-spettacolo

PALAIA – È rinviata a domenica 6 settembre, alle ore 19.57, RadiOsteria Artempio, la cena-spettacolo prevista per sabato 29 agosto.

A causa delle avverse previsioni meteo e delle necessarie misure da adottare per contrastare l’emergenza sanitaria, non sarebbe infatti stato possibile prevedere la realizzazione dell’iniziativa all’interno del Tempio. Il programma resta quindi immutato, ad eccezione che per la sua data.

È invece confermato, alle 18.03, Esitazioni ArTempio: la presentazione del libro Sinedie, di Marco Salvadori, che si svolgerà all’ombra dei lecci che formano il boschetto del Tempio o, in caso di pioggia, all’interno del Tempio stesso.

ArTempio è organizzato da Associazione Sintesi e realizzato grazie al contributo di Castellani – Tenuta Montefoscoli, con il patrocinio del Comune di Palaia e la collaborazione di Comitato di Promozione Culturale di Montefoscoli, Azienda Agricola al Tempio di Minerva e BarCollo – Forcoli.

Per ulteriori informazioni sul Festival e per le prenotazioni è possibile contattare il numero 348-5232058, scrivere una mail a info.artempio@gmail.com o cercare “ArTempio 2020” fra gli eventi Facebook.