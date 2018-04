“Artigiano & Colori di Primavera” con un grande pic-nic agli Arsenali Repubblicani a Pisa

PISA – “Artigiano & Colori di Primavera” è una manifestazione con il Patrocinio del Comune di Pisa che avrà luogo, nella sua 3^edizione, tra le antiche mura degli Arsenali Repubblicani di Pisa il 18, 19 e 20 Maggio 2018 a pochi passi dalla magnifica Torre di Pisa, sul Lungarno Ranieri Simonelli.

Un evento unico, che nasce allo scopo di celebrare il risveglio della natura riscoprendo piante dai colori vivaci e dai profumi inebrianti che riempiranno l’aria di fresche fragranze e la rustica bellezza dei prodotti artigianali, con dimostrazioni sul posto, non mancheranno inoltre prodotti per la salute ed il Benessere; dopo aver soddisfatto vista, olfatto e tatto, i Cuochi On-The-Road degli Street-Food che saranno pronti a deliziare ogni palato.

In questa manifestazione dedicata alla primavera saranno i più piccoli i veri protagonisti, che potranno partecipare ai giochi all’aria aperta che si terranno nel parco comunale della Cittadella, a pochi passi dagli Arsenali, costruendo degli aquiloni da far volare tutti insieme.

La novità di quest’anno sarà il ritrovo al Parco della Cittadella per un Grande PIC-NIC da vivere e condividere con tutti, sabato 19 e domenica 20 Maggio con Street Food e prodotti DOC.

Il pic-nic è anche un’occasione per riappropriarsi in modo insolito e divertente degli splendidi spazi del Parco della Cittadella, un modo nuovo per rinnovare una tradizione genuina che, con la scusa del pranzo sull’erba, riesce a mettere insieme l’amore per la natura con il gusto di stare insieme.

L’iniziativa è stata organizzata dall’Associazione Pubbli-Eventi,una fondata allo scopo di promuovere luoghi e cultura del territorio, e che in questa occasione mira a creare un momento di socializzazione esaltando valori della nostra terra e del nostro passato.

La cornice degli Arsenali Repubblicani e del Parco della Cittadella è certamente il luogo più adatto per ospitare una manifestazione del genere e con tali obiettivi.