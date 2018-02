Arzachena-Pisa, oltre 700 posti per i tifosi nerazzurri. Trasferta in Sardegna senza tessera

PISA – La società Arzachena Costa Smeralda Calcio informa che la prevendita dei biglietti validi per la gara Arzachena-Pisa, in programma domenica 18 febbraio (ore 14.30) allo Stadio “Bruno Nespoli” di Olbia, inizierà alle ore 10 di mercoledì 14 febbraio e sarà attiva fino alle ore 19 di sabato 17 febbraio.

Ai tifosi nerazzurri è stato riservato l’intero settore ospiti (738 posti): il giorno della gara non sarà possibile acquistare tagliandi relativi a tale settore, mentre sarà possibile acquistare direttamente allo stadio tagliandi del settore Tribuna Laterale (a partire dalle ore 12.30).

Ricordiamo che per acquistare il biglietto non è necessario essere in possesso della Tessera del Tifoso.

I biglietti saranno disponibili presso il Pisa Point e in tutti i punti vendita del circuito Booking Show, anche (on-line), questi prezzi:

Curva Ospiti: 10 euro (+ 1,50 euro diritto prevendita)

Tribuna Coperta: 20 euro (ridotto 14 euro)

Tribuna Scoperta: 14 euro (10 euro)

Biglietti ridotti: donne, over 65, under 15, personalità con disabilità compresa tra il 50% e il 99%

Le persone con disabilità al 100% – informa la società sarda – entreranno gratuitamente dietro esplicita richiesta corredata di attestato e dati anagrafici del richiedente e dell’accompagnatore da inviare all’indirizzo email biglietteria@arzachenacalcio.it