Asciano Pisano, chiuso da martedì 23 il fontanello

PISA – Il Comune di San Giuliano Terme ed Acque Spa informano la cittadinanza che da martedì 23 gennaio a mercoledì 28 febbraio sarà interrotta la distribuzione idrica al fontanello lungo la via delle Sorgenti (Strada Provinciale 30 Lungomonte), all’intersezione con via Cavalieri di Vittorio Veneto.

L’interruzione si rende necessaria per i lavori di costruzione di un nuovo fontanello nell’ambito del progetto di riqualificazione dell’area, progetto che prevede la costruzione di un parcheggio.

Durante il periodo dei lavori i cittadini potranno approvvigionarsi presso il fontanello pubblico posto all’angolo tra via dei Condotti e via Possenti, sotto l’arco dell’Acquedotto Mediceo.

L’acqua erogata da questo fontanello ha le medesime caratteristiche qualitative di quella distribuita dal fontanello momentaneamente sospeso.