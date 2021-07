Asfaltature a San Giuliano Terme: oltre 300 mila euro per il primo lotto

SAN GIULIANO TERME – La giunta comunale ha approvato il progetto per il primo lotto del piano di asfaltature nel territorio comunale di San Giuliano Terme.



Dopo il ripristino del manto stradale di via dei Condotti, di via Puccini in corrispondenza dell’incrocio, e di via Pontecorvo a La Figuretta all’altezza della nuova rotatoria e dell’incrocio con via del Brennero, l’amministrazione comunale metterà in pratica un ulteriore piano di asfaltature distribuite in gran parte delle frazioni del territorio comunale, andando a sanare situazioni critiche segnalate dai cittadini. La cifra destinata a questa prima serie di interventi ammonta a 321 mila euro.

“Le asfaltature che abbiamo approvato e quelle che sono in programma – commenta Matteo Cecchelli, assessore al bilancio e alla progettazione – consentiranno di aumentare la sicurezza di chi usufruisce delle strade. Non solo. Il miglioramento complessivo delle infrastrutture pone le basi per una crescita anche economica del territorio. A questo primo lotto del piano di asfaltature ne seguiranno altri due, a cui l’amministrazione dedicherà ulteriori risorse“.

“Abbiamo portato a casa un importante risultato con l’asfaltatura pressoché totale di via dei Condotti e strade limitrofe, come via Bellini, via Vecchia dei Condotti e via Puccini – fa sapere Francesco Corucci, assessore ai lavori pubblici – e con la sistemazione dell’intersezione fra via Pontecorvo e via Puccini, tra La Fontina e la Figuretta. Ma non ci siamo fermati. Questo piano di asfaltature, di cui è stato approvato per ora il primo lotto, si caratterizza sia per la sua capillarità che per la capacità di dare risposte a richieste e segnalazioni dei cittadini. Sarà interessata gran parte delle frazioni, mentre certamente verranno sanate situazioni di particolare criticità. Documenteremo questi interventi sui nostri canali non appena partiranno“.