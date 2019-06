Asfaltature, proseguono a pieno ritmo gli interventi nei quartieri

PISA – Dopo aver completato nella scorsa settimana le asfaltature in via Montanelli e via Cerboni nel quartiere di San Giusto, il cantiere si sposta in via Livornese, nel tratto compreso tra via Aurelia sud e spartitraffico al nuovo cavalcavia Incile.

I lavori avranno la durata di due giorni, con deviazione del percorso del bus. Nella giornata di oggi lunedì è stata eseguita la fresatura del manto stradale, mentre domani verrà steso il nuovo asfalto.

Per permettere lo svolgimento dei lavori, da oggi lunedì fino al termine dei lavori e comunque non oltre mercoledì 5 giugno, con orario 8 – 18, saranno adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità e sosta: VIA LIVORNESE, tratto dal “Bar Livorno” al civ. 62, istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati e restringimento di carreggiata. Chiusura al traffico veicolare per i Bus.

Sempre a partire da oggi lunedì, è partito l’intervento di riasfaltatura a Porta a Lucca in via Giovanni Pisano, nel tratto tra via Fratelli Rosselli e via Damiano Chiesa. I lavori saranno divisi in 3 lotti partendo dal tratto compreso tra via Fratelli Rosselli e via Sauro. Successivamente, tra via Sauro e via Filzi e in ultimo tra via Filzi e via Chiesa. La durata dei lavori è prevista in 4-5 giorni, quindi dovrebbero concludersi entro venerdì. Nel giornata di mercoledì 5 giugno, i lavori in via Pisano saranno sospesi per non creare disagi alla circolazione veicolare, in occasione dello svolgimento della partita all’Arena Garibaldi.

Per permettere lo svolgimento dei lavori, da oggi lunedì fino al termine dei lavori saranno adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità e sosta:

VIALE GIOVANNI PISANO, da Via F.lli Rosselli a Via N. Sauro, dal 3 giugno al termine dei lavori, comunque non oltre il 4 giugno con orario 8 – 18, istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati e chiusura al traffico veicolare, eccetto residenti con accesso interno; VIALE GIOVANNI PISANO, da Via N. Sauro Via Filzi, dal 4 giugno al termine dei lavori, comunque non oltre il 5 giugno con orario 08 -18, istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati e chiusura al traffico veicolare, eccetto residenti con accesso interno; VIALE GIOVANNI PISANO, da Via Filzi a Via Chiesa, dal 5 giugno al termine dei lavori, comunque non oltre il 7 giugno con orario 08 – 18 , istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati e chiusura al traffico veicolare, eccetto residenti con accesso interno.

Il Ctt Nord, per tutta la durata dei lavori, attuerà le opportune variazioni ai percorsi interni al quartiere.