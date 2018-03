Asili nido comunali, non passa la mozione d’iniziativa popolare

PISA – Consiglio Comunale ad alta tensione giovedì 22 marzo.

Oggetto del contendere la mozione, d’iniziativa popolare e presentata dal consigliere Raffaele Latrofa (Pisa nel cuore) sulla sicurezza negli asili nido comunali.

Nella mozione, che è stata sottoscritta, come detto dallo stesso consigliere comunale Raffale Latrofa, “da oltre 1600 cittadini”, dopo il riferimento ai “fatti accaduti presso l’asilo nido Montessori del Cep” si chiedeva, tra l’altro, di “programmare con la massima celerità, l’installazione, in tutti gli asili nido e le scuole d’infanzia (materne) del Comune di Pisa di dispositivi di sicurezza e controllo atti a bloccare immediatamente eventuali fatti analoghi a quelli accaduti”.

Questa mozione è stata poi illustrata da Graziella Ferretti – nella foto durante un momento del suo intervento – in qualità di promotrice della stessa mozione, che, con grande emozione e passione, ha ricordato che “nel nostro paese sono molto frequenti gli episodi di maltrattamenti nei confronti, in modo particolare, di bambini, anziani e disabili ed è proprio per questo, che sono necessarie le telecamere in tutti gli asili. Vogliamo avere – ha concluso la Ferretti – la tranquillità che i nostri figli stiano bene a scuola!”

Successivamente, dopo un lungo e accesissimo dibattito (è intervenuta anche l’assessora Marilù Chiofalo e la coordinatrice pedagogica, Tania Meoni), la mozione è stata posta in votazione ricevendo il no di 20 consiglieri comunali mentre a favore hanno votato solo 8 consiglieri comunali.

Hanno votato contro i consiglieri Maria Antonietta Scognamiglio (Pd), Odorico Di Stefano (I Riformisti), Juri Dell’Omodarme (Art.1-mdp), Veronica Fichi (Art.1-mdp), Maria Chiara De Neri (Pd), Nicola Pisani (Pd), Vladimiro Basta (Pd), Lisa Cioncolini (Pd), Francesca Del Corso (Pd), Sandro Gallo (Pd), Giuseppe Ventura (in lista per Pisa), Rita Mariotti (in lista per Pisa),Patrizia Bongiovanni (Pd), Ferdinando De Negri (Pd), Simonetta Ghezzani (Si), Stefano Landucci (Possibile), Ciccio Auletta (unacittàincomune-prc), Marco Ricci (unacittàincomune-prc), Elisabetta Zuccaro (M5S) e il Presidente del Consiglio Comunale, Ranieri Del Torto.

Hanno, invece, votato a favore, i consiglieri comunali Raffaele Latrofa (Pisa nel cuore), Gianfranco Mannini (M5S), Maurizio Nerini (noiadessopis@fdi-an), Filippo Bedini (noiadessopis@fdi-an), Valeria Antoni (M5S), Riccardo Buscemi (Fi-pdl), Mirella Bronzini (Fi-pdl) e Virginia Mancini (Fi-pdl).