Asl Toscana Nord Ovest: sono oltre 3.200 i guariti

PISA – Sul territorio dell’Asl Toscana Nord Ovest si sono registrate 2183 guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”) e 1087guarigioni cliniche e si è quindi arrivati ad un totale di 3270 guariti.

Tra venerdì e sabato sul territorio dell’Asl Toscana Nord Ovest non si sono verificati decessi.

Nel bollettino Covid regionale è riportato però un decesso dei giorni scorsi: uomo di 72 anni di Livorno.

Si ribadisce che spetterà all’Istituto superiore di sanità attribuire in maniera definitiva le morti al Coronavirus: si tratta infatti di persone che avevano già patologie concomitanti.

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, inoltre, sono in totale – negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest – 31 di cui 8 in Terapia intensiva.

Dal monitoraggio giornaliero sono infine 3655 le persone in isolamento domiciliare su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest