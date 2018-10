Tra assaggi di vino e festival della Robotica sul palco del Verdi Andrea Bocelli

PISA – Grande appuntamento questa sera mercoledì 3 ottobre al Teatro Verdi di Pisa.

I vini dell’azienda Poggio del Moro per il grande tenore Andrea Bocelli. Sarà la Cantina di Chianciano Terme ad offrire degustazioni dei suoi migliori prodotti a margine del concerto “Virtuosi e Virtuali” nell’ambito della seconda edizione del Festival della Robotica.

La serata di beneficenza, organizzata dalla Fondazione Arpa, vedrà sul palco il famoso tenore pisano, impegnato con arie del Maestro Giacomo Puccini.

Durante la cena-buffet che seguirà all’evento – organizzata all’interno del Teatro per lo stesso Bocelli, per le istituzioni e per i professionisti ospiti del Festival – ecco dunque la possibilità di degustare i vini pluripremiati della Boutique Winery della Provincia di Siena.