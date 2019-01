Assegno divorzile 3.0., cosa cambia dopo le sezioni unite

PISA – L’associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori

(Aiaf) ha organizzato per venerdì 18 gennaio alle Officine Garibaldi un incontro di studio

dedicato alle recenti pronunce della Cassazione in tema di diritto di

famiglia.

L’evento, che ha il patrocinio dell’ordine degli avvocati di Pisa, inizierà alle 15. Introduce e coordina l’avvocato Sandra Berretti del Foro di Pisa, socio Aiaf sezione territoriale di Pisa.

Interverranno l’avvocato Alessandro Simeone del Foro di Milano, socio

Aiaf e componente del comitato scientifico de “Il Familiarista”,

l’avvocato Valeria Vezzosi del Foro di Firenze, presidente Aiaf Toscana,

componente del consiglio direttivo nazionale Aiaf e del consiglio

dottoressa Alessia De Durante, giudice del tribunale di Pisa – sezione

civile.

L’evento è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa e rilascerà ai partecipanti 3 crediti formativi.