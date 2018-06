Assetto territorio 2018-2020 per Volterra e Catelnuovo Val di Cecina

Volterra – E’ stata rinnovata la funzione associata sulla gestione dell’assetto del territorio per il prossimo triennio 2018 – 2020 tra i Comuni di Volterra e Castelnuovo Val di Cecina.

Un altro elemento che si aggiunge al protocollo recentemente firmato in Regione Toscana in cui si ritiene importante che i Comuni guardino assieme alla programmazione urbanistica del territorio. «Siamo ancora lontani da un piano strutturale intercomunale di area – commenta il Sindaco Marco Buselli – ma riteniamo importante costruire nel tempo una rete di relazioni che serviranno a costruire una regia comune in tema di urbanistica, nel rispetto dell’identità di ciascuno». Assieme a Castelnuovo c’è anche la funzione fondamentale dell’istruzione che nel tempo ha accolto nella gestione associata anche il Comune di Montecatini Val di Cecina, che peraltro si trova nello stesso Comprensivo di Volterra. Importante anche il decollo della gestione associata del Trasporto Pubblico Locale a livello di Alta Val di Cecina. Con Montecatini Val di Cecina è stata istituita da tempo anche la gestione associata della centrale unica di committenza di cui Volterra è capofila.