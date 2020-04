Assistenza specialistica e a distanza per alunni con disabilità già operativa in sei dei 15 Istituti Comprensivi

PISA – Assistenza specialistica e specializzata a distanza per alunni con disabilità già operativa in sei dei 15 Istituti Comprensivi (elementari e medie inferiori) e in cinque delle otto scuole superiori della Zona Pisana con studenti che necessitano di questo tipo di sostegno.

Le insegnanti di sostegno interagiscono con gli studenti sulle piattaforme on line utilizzate per le lezioni a distanza e lavorano in remoto adattando alle esigenze degli studenti con disabilità le dispense e i materiali inviati dai docenti.

“Abbiamo comunicato subito la nostra disponibilità al Provveditorato agli Studi ad attivare l’assistenza specialistica per tutte le scuole della Zona che ne faranno richieste proprio perché non vogliamo lasciare da sole le famiglie e gli alunni maggiormente in difficoltà in questo momento particolarmente complesso per la vita del paese e così abbiamo fatto – dice la Presidente della SdS Pisana Gianna Gambaccini: il servizio è attivo in tutti gli istituti che lo hanno richiesto e siamo pronti ad attivarci anche in tutte le altre scuole che lo chiederanno nei prossimi giorni”.

Soddisfatte anche tutte le quindici richieste di famiglie che hanno domandato l’assistenza scolastica a domicilio. “Pure in questo caso – spiega Gambaccini – abbiamo esplicitato la nostra disponibilità a tutte le famiglie e accolto tutte le domande che ci sono arrivate”.