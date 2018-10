Associazione L’Alba. Passeggiata di Halloween e spettacolo

PISA – Inizia a poco a poco a far freddo, ma il 31 ottobre si va in cerca di “brividi” più divertenti. L’Alba Associazione propone per festeggiare Halloween una passeggiata in maschera tra le vie di Pisa alle 18, per ricreare l’atmosfera del tradizionale trick-or-treating americano, offrendo sberleffi e innocue smorfie spaventose se i passanti non saranno generosi, soprattutto nel farsi coinvolgere dall’atmosfera giocosa.

Vi aspettiamo, grandi e piccini, per partire tutti insieme dal Circolo L’Alba in via delle Belle Torri 8, ci divertiremo a percorrere borgo stretto e borgo largo e il circolo ci accoglierà al termine della passeggiata, addobbato con zucche e fantasmini creati all’interno dei nostri laboratori di arteterapia.

Dopo un piccolo spettacolo a cura del laboratorio di teatro dell’Associazione, alle ore 20 ci sarà una cena a buffet al prezzo di 15 euro, per raccogliere fondi a favore delle attività di riabilitazione psico-sociale. (per prenotazioni 050-544211 , 340-3541897).