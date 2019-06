Asteroid Day 2019 alle Officine Garibaldi a Pisa

PISA – Domenica 30 giugno gli spazi delle Officine Garibaldi di via Gioberti ospitano la giornata dedicata all’osservazione dei corpi celesti.

Organizzato dall’associazione cascinese astrofili (Aca), in collaborazione con Spacedys e gli spazi di via Gioberti, in occasione dell’Asteroid Day 2019.

Domenica 30 giugno si inizierà alle 17 con le attività didattiche per la

divulgazione inclusiva insieme agli astrofili di Aca. Sono invitate a partecipare tutte le associazioni che si occupano di disabilità (è gradita la prenotazione). Alle 17.45 è in programma la presentazione del progetto “DiUai Stelle per Tutti” a cura di Domenico Antonacci e Silvia Fiumalbi. Alle 18 interverrà “Spacedys” con l’astronomo Fabrizio Bernardi e alle 18.15 si parlerà del contributo degli astrofili allo studio degli asteroidi insieme a Paolo Bacci, responsabile sezione Asteroidi Uai, Martina Maestripieri del “Gruppo astrofili montagna pistoiese”.

Alle 19 sarà ancora Domenico Antonacci a parlare del progetto “A.m.i.c.a. i pericoli che vengono dal cielo” (www.amica-network.it). Alle 19:30 è in pro-gramma l’intervento di Francesco Maio del dipartimento di fisica Università di Pisa con “Meteoriti, da collezione…”. Dopo il saluto degli astrofili ad Alice Comparetti Milani, alle 19.50, in ricordo del professor Andrea Milani si aprirà il dibattito.

Una breve pausa è programmata per le 20 quando si terrà l’apericena (la

prenotazione è obbligatoria al numero 050 8068970). Si riparte alle 21 con il “Monitoraggio degli impatti asteroidali: 20 anni di collaborazione tra i meccanici celesti di Pisa ed il Nasa Jpl” a cura di Davide Farnocchia,Matematico -Nasa Jet Propul-sion Laboratory, California Institute of Technology.

Alle 21:30 è previsto “Lo strano caso del Dottor Apophis” a cura dell’astronomo Fabrizio Bernardi, e dalle 22 alle 23:30 si osserverà il cielo con i telescopi. L’appuntamento è inserito nel calendario del Giugno Pisano del Comune di

Pisa.

Per maggiori informazioni è possibile consultare le pagine web

www.astrofilicascinesi www.asteroidday.org