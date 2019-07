Atletica. La pisana Eleonora Ricci convocata in azzurro per i prossimi Europei in Svezia

CASCINA – L’atleta pisana militante nell’Atletica Cascina, Eleonora Ricci è stata convocata nei giorni scorsi dalla nazionale azzurra per i prossimi Campionati Europei Juniores di Atletica che si terranno a Boras in Svezia dal 18 al 21 luglio.

di Antonio Tognoli

Atleta, classe 2001, cresciuta nel vivaio dell’Atletica Cascina e seguita dal Prof. Fabio Mariotti, vanta già personali invidiabili come 11.81 nei 100m e la recente medaglia di bronzo ai tricolori di categoria di Rieti.

Si allena e vive a San Lorenzo alle Corti, piccola frazione del comune di Cascina. Fa parte, con gli altri 74 convocati dal vicedirettore tecnico per le squadre giovanili Antonio Andreozzi, del ritiro di Formia iniziato la scorsa settimana.

Saranno 74 gli Azzurrini convocati dopo la rinuncia dell’ultima ora di Diletta Fortuna (disco): 41 uomini e 34 donne.

Eleonora sarà in buona compagnia vista la presenza di Larissa Iapichino (Atl. Firenze Marathon) che ha stabilito il primato italiano U20 del salto in lungo con 6,64 ad Agropoli, il campione europeo U18 dei 400 metri Lorenzo Benati (Atl. Roma Acquacetosa) e la saltatrice in alto da 1,85 Idea Pieroni (Atl. Virtus Cr Lucca). Tra i più esperti in squadra il campione del mondo della staffetta 4×400 under 20 e staffettista azzurro. Edoardo Scotti (Carabinieri), la frazionista delle World Relays Elisabetta Vandi (Fiamme Oro), la campionessa europea U20 del cross e bronzo dei 3000 di Grosseto 2017 Nadia Battocletti(Fiamme Azzurre), l’oro della Coppa Europa di marcia di Alytus tra gli under 20 Riccardo Orsoni (Cus Parma)

Complimenti ad Eleonora ed un grosso in bocca al lupo all’atleta pisana per il bellissimo traguardo raggiunto e il suo impegno in Svezia.