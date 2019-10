Attesi 500 tifosi granata. Nell’ultimo precedente vittoria campana con gol di Rosina

PISA – Saranno oltre 500 i tifosi della Salernitana presenti nel settore ospiti dell’Arena Garibaldi.

I campani nell’ultimo precedente a Pisa il 1 aprile 2017 uscirono vittoriosi con una rete di Alessandro Rosina subentrato al minuto 64 ad un Joao Silva evanescente. L’allora capitano entrò e diede una sterzata clamorosa alla partita in soli otto minuti sfrutta l’ottimo cross di Zito, spizzato da Coda in area, per realizzare un tap-in semplice a due passi da Ujkani.

Adesso il fantasista granata si trova fuori rosa e fuori dal progetto della squadra di mister Gian Piero Ventura.

Ma a parte questo risultato i precedenti per i granata all’Arena Garibaldi sono tutt’altro che positivi: dieci le partite disputate fuori casa, ma solo un successo ottenuto, quello firmato Rosina.