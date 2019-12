Attilio Tesser: “Ci aspetta una sfida difficile. Pisa battagliero, abbina qualità alla sua forza”

PISA – Il tecnico dei friulani Attilio Tesser ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara in programma lunedì 2 dicembre alle 21 all’Arena Anconetani.

di Maurizio Ficeli

Il mister dei ramarri ringrazia per i complimenti alla sua squadra: “I complimenti fanno piacere ma siamo consapevoli che non devono alterare la nostra modalità di lavoro, anzi la devono rafforzare. Dobbiamo guardare a come sono arrivati questi complimenti: impegno, lavoro e grande spirito di gruppo. Diamo merito a questi ragazzi: stanno facendo cose importanti.”

Tesser parla del Pisa: “Ci aspetta una partita difficile contro una squadra forte e con individualità importanti. La classifica non conta, pensiamo solo a fare più punti possibili ogni settimana. Siamo consapevoli del loro spirito battagliero: tengono bene il campo, abbinano qualità e intensità e in casa vanno molto forte. Danno davvero tutto in campo, servirà grande attenzione fino all’ultimo secondo”.

Sul collega nerazzurro D’Angelo afferma: “Ho grande stima di D’Angelo, ha fatto la gavetta e ha conquistato sul campo ogni traguardo che ha raggiunto”.

Sui giocatori a disposizione: ” Tutti i ragazzi sono tornati a disposizione, è stato bello allenare il gruppo completo. La squadra sta facendo comunque molto bene e non ci saranno molti stravolgimenti rispetto al solito. So che abbiamo grande spirito di squadra e anche chi entrerà a partita in corso farà molto bene. Mi fa piacere essere messo in difficoltà negli allenamenti”.