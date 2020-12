Attilio Tesser: “Pisa bravo a sfruttare una delle due occasioni avute”

PISA – Nessuna dichiarazione in casa nerazzurra al termine della sfida vinta con il Pordenone. L’unico a commentare la partita è il mister dei friuliani Attilio Tesser.

di Maurizio Ficeli

“Non abbiamo fatto una buona partita, sicuramente perlomeno non all’altezza delle nostre prestazioni interne ed esterne, abbiamo inizialmente concesso dei minuti di partita a loro anche se dopo un quarto d’ora circa l’abbiamo rimessa in carreggiata, inoltre abbiamo concesso una clamorosa palla gol a loro, sulla stessa situazione dove abbiamo preso gol ad inizio di secondo tempo, con disimpegno sbagliato facile, e il Pisa ci ha castigato“.

“È un peccato perché nella meta’ del secondo tempo equilibrato loro si sono abbassati, noi abbiamo tentato con tutte le nostre forze con tanti traversoni, tante palle giocate in area di rigore ma con nessuna vera occasione, ma poi il Pisa si è ripreso, soprattutto quando sono rimasti in 10. Con i 5 cambi poi ho provato subito a dare una direzione diversa alla gara, ma purtroppo non ci siamo riusciti”.



“È stata una partita intensa ma non cattiva, dove chi sbagliava meno aveva l’opportunità di vincere la partita, il Pisa ha saputo sfruttare una delle due occasioni che gli sono capitate, e noi le nostre non le abbiamo sfruttate ed a loro gliele abbiamo concesse noi con i disimpegni sbagliati dalla difesa. Partite che purtroppo possono succedere, ora guardiamo avanti alla prossima gara contro il Brescia, esaminando cosa non ha funzionato nella gara contro il Pisa“.