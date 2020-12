Attilio Tesser: “Pisa squadra con qualità importanti che verticalizza e da ritmo”

PISA – Il tecnico del Pordenone Attilio Tesser ha parlato della gara che vedrà opposta la propria squadra al Pisa sabato 12 dicembre.

Sul Pisa: “Affrontiamo una squadra che conosciamo bene per esserci sfidati nello scorso campionato. In attacco, in particolare, hanno qualità importanti, sugli esterni elementi che cercano sempre l’uno contro uno e vanno con frequenza al cross. Il Pisa verticalizza molto e dà sempre ritmo. Tra le due formazioni ci sono delle somiglianze, a livello tattico e di caratteristiche”.

Sull’atteggiamento in campo: “Per noi conta esserci come squadra, consapevoli di dover sempre dare il massimo. Dovremo essere compatti, con voglia di giocare e qualità”.

Capitolo assenze: “Al posto di Berra schiererò sulla destra Vogliacco, che tanto bene ha fatto da centrale il suo “vero” ruolo nelle ultime gare”.

Scelte di formazione: “Valuterò fino all’ultimo la condizione di tutti per le scelte finali. Il calendario è fitto, si giocherà già martedì, ma la concentrazione è tutta sul match con il Pisa”.

