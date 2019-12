Attilio Tesser: “Soddisfatto della squadra”

PISA – A fine gara l’allenatore del Pordenone Attilio Tesser fa una disamina sulla sconfitta dei suoi ragazzi maturata a Pisa.

di Antonio Tognoli

“Pisa nei primi minuti ha spinto molto e ha trovato subito due gol poi non ha fatto molto secondo me. Noi siamo stati poco bravi a sfruttare le occasioni che ci sono capitate. Il rosso? Ho sbagliato io anche se ho protestato civilmente, ho alzato solo le braccia. Stop. Però l’arbitro probabilmente ci era rimasto male delle mie dichiarazioni dopo Livorno. È giusto dire le cose come stanno. Sono comunque contento della mia squadra. Abbiamo giocato una buona partita e meritavano di più. In trasferta facciamo più fatica così dicono i numeri”.

“Ho visto un buon Pisa come me lo aspettavo. Una buona squadra ben allenata che è ordinata e che gioca un buon calcio simile a quello che facciamo noi”.