Auguri al Dott. Virgilio Di Legge, Medico Sociale del Pisa Sc

PISA – Festa grande in casa nerazzurra. Oggi il medico sociale Virgilio Di Legge, con una esperienza ormai ventennale nel Pisa Sporting Club compie 60 anni, essendo nato a Roma il 10 novembre 1960, anche se di fatto è pisano doc visto che giunse nella nostra città da piccolo.

di Maurizio Ficeli

Professionista stimato da tutti i giocatori e nell’ambiente della boxe e dalla gente comune annovera fra l’altro, nella sua carriera alcuni interventi decisivi con cui ha salvato la vita a diverse persone.

Ne citiamo alcuni. Come non ricordare l’intervento di rianimazione al giocatore nerazzurro Matteo Ton nella trasferta di Gela, che era svenuto in uno scontro di gioco in campo, oppure quello riguardante il pugile palermitano andato ko in un incontro di boxe al “Palamacchia” di Livorno.

Virgilio Di Legge, chiamato affettuosamente dai giocatori nerazzurri il DOC, è un medico in trincea, attaccato ai colori Nerazzurri, oltre che alla Roma, squadra della sua città natale.

Noi della redazione di Pisanews ci facciamo interpreti dei sentimenti di tutto l’ambiente nerazzurro per formulare a Virgilio Di Legge, i migliori auguri di buon compleanno e lunga vita con i colori Nerazzurri.



AUGURI DI VERO CUORE 💙🖤MITICO DOC