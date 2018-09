Auguri di buon compleanno al nuovo arrivato Alberto Masi. Benvenuto a Pisa!

PISA – È arrivato a Pisa pochi giorni prima del suo compleanno il neo acquisto nerazzurro Alberto Masi, aitante difensore alto 188 cm originario di Genova, che proprio oggi domenica 2 settembre compie 26 anni essendo nato il 2 settembre 1992.

di Maurizio Ficeli

Il giocatore sarà a disposizione già da domani lunedì 3 settembre dello staff tecnico nerazzurro.

Masi, che ha iniziato la sua carriera nelle giovanili blucerchiate della Sampdoria, ha sviluppato poi il suo percorso calcistico in squadre come Lavagnese, Pro Vercelli, Ternana e Spezia per poi giungere a pochi giorni dallo scadere del mercato all’ombra della Torre Pendente, essendosi svincolato dal Bari, dopo il fallimento della società pugliese.

La redazione di Pisanews nel farsi interprete dei sentimenti di tifosi pisani, da il benvenuto al giocatore ligure, formulando allo stesso i più sinceri auguri di buon compleanno con auspici di successi personali e calcistici per lui e per il nostro Pisa

AUGURI DI ❤ CUORE ALBERTO MASI