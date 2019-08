Auguri di buon compleanno Marius Marin

PISA – Festa grande in casa nerazzurra alla vigilia della trasferta di Castellammare di Stabia: Marius Marin, centrocampista nerazzurro di origine romena, che ha dato un contributo enorme alla squadra per la conquista della promozione in serie B, compie 21 anni essendo nato a Timisoara il 30 agosto 1998.

di Maurizio Ficeli

La redazione di Pisanews, nel farsi interprete dei sentimenti della tifoseria pisana formula al giocatore balcanico – ritornato dal Sassuolo nella scorsa estate a titolo definitivo all’ombra della Torre Pendente – gli auguri più sinceri di buon compleanno che siano portatori di successi personali e sportivi per lui e per i colori nerazzurri nel prosieguo di questo torneo cadetto.

AUGURI DI VERO ❤️ MARIUS MARIN 💪💪