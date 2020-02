PISA – Il nuovo arrivato Luca Vido, attaccante scuola Atalanta, veneto di Bassano del Grappa (Vicenza) è nato il 3 Febbraio 1997 ed è giunto al Pisa dal mercato di gennaio.

di Maurizio Ficeli

La Redazione di Pisanews, nel farsi interprete dei sentimenti di tutti gli sportivi nerazzurri formula a Luca Vido gli auguri più sinceri per il raggiungimento dei 23 anni che siano di buon auspicio per successi personali e calcistici sia per lui che per il nostro amato Pisa.

