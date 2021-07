Auguri di buon compleanno a Samuele Birindelli

PISA – Festa grande in casa nerazzurra. Oggi lunedì 19 luglio è il compleanno di Samuele Birindelli, il difensore nerazzurro, figlio d’arte e pisano doc, compie 22 anni, essendo nato all’ombra della Torre Pendente il 19 Luglio 1999.

di Maurizio Ficeli

La redazione di Pisanews nel farsi interprete dei sentimenti di tutti i tifosi nerazzurri formula a Samuele i migliori auguri per il compimento degli anni che siano forieri di successi personali e calcistici per un giocatore che costituisce un grande motivo di orgoglio per la sua verace pisanitá.