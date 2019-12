“Auguri in Tv vieni anche tu” alle Officine Garibaldi. Foto e video

PISA – Con le festività natalizie oramai alle porte, ad anticipare i tradizionali Auguri sono quest’anno le Officine Garibaldi che ospitano, sabato 14 dicembre alle ore 21 presso i propri locali, la VI Edizione di “Auguri in Tv, vieni anche tu“, una serata all’insegna della moda, musica e spettacolo il cui programma è stato presentato il 9 dicembre presso la stessa location.

di Giovanni Manenti

L’intervista a Leonardo Ghelarducci

La scelta delle “Officine” è stata un qualcosa di doveroso, poiché è in detto luogo che l’Associazione “Anastacia Fashion Academy” svolge i propri corsi di portamento e Bon Ton destinati a ragazze che desiderino entrare nel mondo della moda e, perché no, anche dello Spettacolo, sotto la sapiente guida di Sarajò Mariotti, ex modella brasiliana di successo che ora pone la sua esperienza al servizio delle più giovani interessate a ripercorrerne le orme, con la speranza di una analoga carriera.

Sara Jo Mariotti, Leonardo Ghelarducci e Rebecca Goetzke

Una serata, come detto, all’insegna della moda e della musica, con due conduttori d’eccezione quali Leonardo Ghelarducci e Rebecca Goetzke, che sarà altresì trasmessa dall’emittente locale 50 Canale, nel corso della quale sfileranno modelle con indosso abiti di diversa fattura e destinazione, partendo dai classici abiti da sposa creati da “CAMELIA SPOSE” di Chiara Ferrato (Pisa), per poi proseguire con un’interessante presentazioni di abbigliamento per bambini e ragazzi sino a 16/18 anni, curato da “FRANCESCA JUNIOR” di Livorno e quindi dare spazio alle creazioni di Alta Moda del “CENTRO FORMAZIONE MODA” di Navacchio, il tutto intervallato dalle coreografie degli Allievi della Scuola di Danza “ARTEMIX”, sempre di Navacchio ed accompagnato dalla presenza di voci note nel Mondo della Musica, quali le locali Shanti Style e Martina Niccolai, oltre al tenore belga Luigi Plano, che accomuna la passione per il bel canto a quella di stilista di Alta Moda.

La foto di gruppo dello staff

A concludere, non poteva mancare il classico concorso a livello regionale per giovani aspiranti, dallo scontato titolo “Un Volto per Fotomodella“, seconda tappa del Tour 2019-’20 a cura della Responsabile per la Toscana Alessia Aiello, con a sfilare ragazze che intendono fare strada in tale settore, presentandosi in passerella tra due ali di addobbi floreali messi a disposizione da “ARTE DEL FIORE” di Cascina e potendo contare, come le altre modelle che avranno sfilato in precedenza, sulla collaborazione delle aziende “EFFETTO DONNA” di Marianna e Tiziana e “SUN & MOON” di Jessica e Doriana (Pisa) per le acconciature ed “AZ” di Antonella, anch’essa pisana, per il Make-Up …

Un programma davvero ricco ed invitante, di cui va fiera l’organizzatrice Sarajò Mariotti, la quale così commenta: “l‘appuntamento “Auguri in Tv” rappresenta un’idea nata sei anni fa grazie ad un caro amico, Lamberto Artigiani ed offre la possibilità a famiglie ed amici, nonché agli Sponsor che permettono l’allestimento della stessa, di passare una serata in allegria per scambiarsi gli auguri in vista delle prossime festività natalizie, e quest’anno è stato scelto come luogo le Officine Garibaldi in quanto vi tengo lezioni di Bon Ton per giovani aspiranti modelle con la mia Associazione “Anastacia Fashion Academy“.

L’intervista di Sara Jo Mariotti organizzatrice della serata

“Si tratta“, conclude l’organizzatrice, “di una serata all’insegna della moda, della musica e dello spettacolo, ma nella quale non manca la beneficenza in quanto una parte del ricavato sarà destinato ad aiutare i bambini delle favelas di Rio de Janeiro, città dalla quale provengo, mentre lo svolgimento della stessa prevede sfilate di moda su vari temi conduttori, da abiti da sposa, abbigliamento per ragazzi e creazioni di alta moda, con la presenza, in particolare, del famoso stilista belga Luigi Plano, il quale si esibirà nella doppia veste di creatore di moda nonché di apprezzato tenore“.

La locandina della serata alle Officine Garibaldi

Uno dei punti forti della serata è indubbiamente costituito dalla presenza di due giovani, belli e simpatici conduttori quali Leonardo Ghelarducci e Rebecca Goetzke, i quali si sono concessi ad un divertente siparietto per anticipare quello che sarà il loro compito, partendo dalla bionda Rebecca: “per noi sarà una grande occasione di festa per fare gli Auguri anche in Tv, ed è per questo che sarà presente alla serata anche 50 Canale per la trasmissione dell’evento, oltre al compito di presentare ed intervistare i personaggi che si alterneranno in passerella, in particolare per quel che concerne il concorso “Un volto per fotomodella”, di cui sabato si svolgerà la seconda tappa del Tour regionale 2019-’20“

“si tratta di un appuntamento“, interviene Leonardo, “che rappresenta una proiezione in avvicinamento alla serata conclusiva che si terrà ad inizio del prossimo mese di settembre 2020 e, tra l’altro, ricordo che nelle precedenti edizioni tre delle ragazze toscane che vi hanno partecipato si sono piazzate molto bene e può davvero costituire una grande opportunità in quanto “Un Volto per fotomodella” può consentire di entrare a far parte del Mondo dello Spettacolo e della Moda e saranno loro stesse a testimoniarlo con la loro presenza la sera del 14 prossimo, con le iscrizioni che sono ancora aperte e quindi per chi ancora fosse indecisa nel prendervi parte meglio affrettarsi“.

“Ovviamente“, puntualizza Rebecca, “grazie anche alla presenza della Tv, queste ragazze possono essere scelte non solo come modelle, ma anche per altri settori dello Spettacolo, considerato che non si limiteranno solo a sfilare per mettere in mostra la propria avvenenza, ma riceveranno da parta mia e di Leonardo delle domande attraverso le quali avranno modo di esprimere i loro desideri ed aspirazioni, senza perdere di vista l’obiettivo principale che resta comunque quello di divertirsi“.

“Non mancherà“, conclude Leonardo, “anche la parte musicale, con la presenza di tre interpreti di rilievo quali i pisani Shanti Style e Martina Niccolai, ed il tenore belga Luigi Plano, per comporre un trio di voci una diversa dall’altra ma che completeranno, ognuno per il proprio ruolo, un evento sicuramente da non perdere, possibilmente con la presenza in loco, ma caso mai anche davanti ai teleschermi perché possiamo garantire che si tratterà di una serata memorabile, tra l’altro l’inizio di un nuovo percorso che mi vede assieme a Rebecca in questa veste, sulla falsariga della celebre coppia Claudio Bisio-Michelle Hunziker e non sarebbe certo male“.

Avrete pertanto capito come sabato prossimo alle Officine Garibaldi si potrà trascorrere una splendida serata, anticipata alle ore 20,00 con un APERICENA su prenotazione (telefonare al n. 050-8068970) al costo di 15 €uro per scambiarsi gli Auguri di Natale e conoscere altresì gli ospiti d’onore quali l’attrice e showgirl Marcia Sedoc, madrina della serata, la bellissima Tamara Mariana, vincitrice del Concorso 2019 quale “Miss Bellezza Latino Americana”, per il quale sarà presente anche la Presidente Beatriz Zapata, oltre a Criselis Martinez. giornalista di fama internazionale per la rivista “Proyeccion de Moda” ed alla grande stilista di Alta Moda Noell Maggini.

Insomma, un appuntamento assolutamente da non perdere, e pensiamo che gli assenti avranno qualcosa da rimpiangere.