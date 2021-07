Auguri mister Luca D’Angelo. Tecnico antidivo e grande gestore del gruppo

PISA – Lunedì 26 luglio è il compleanno di mister Luca D’Angelo che compie 50 anni, essendo nato a Pescara il 26 luglio 1971.

di Maurizio Ficeli e Antonio Tognoli

Cinquant’anni e non sentirli per l’omone abruzzese assolutamente anti divo, senza fronzoli. Le sue squadre giocano sempre per vincere. A Pisa alla prima stagione ha centrato la promozione in serie B come avevano fatto solo Braglia prima e Gattuso poi. Talvolta criticato anche ingiustamente, ha ottenuto la fiducia che meritava dalla società, dall’ambiente e dagli addetti ai lavori. Nella prima stagione di serie B. ha saputo superare tutti gli ostacoli conquistando la salvezza con due giornate di anticipo, dando un ulteriore soddisfazione alla piazza di Pisa e poi si è riconfermato conquistando un’altra salvezza preziosa nel campionato appena concluso.

Un grande gestore del gruppo, con un alto tasso di umanità verso gli stessi giocatori, il pubblico e anche verso la stampa. Un condottiero vero. Teniamocelo stretto!!!

La Redazione di Pisanews nel farsi interprete dei sentimenti dei tifosi nerazzurri formula al tecnico i migliori auguri per il compimento degli anni, che siano di buon auspicio per lui e per una ulteriore continuità di successi per il nostro amato Pisa.