PISA – Dopo l’importante vittoria di Cremona c’è un ‘altra occasione per far festa in casa nerazzurra dove capitan Davide Moscardelli oggi compie 40 anni essendo nato il 3 febbraio 1980.

di Maurizio Ficeli

La redazione di Pisanews.net nel farsi interprete dei sentimenti di tutta la tifoseria pisana formula a Davide Moscardelli gli auguri più sinceri per il compimento dei suoi 40 anni che siano portatori di successi a livello personale e calcistico.

AUGURI DI VERO CUORE DAVIDE MOSCARDELLI!!