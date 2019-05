Aurelia. Giovane perde il controllo dell’auto, si ribalta e sfonda la vetrata del Bar Lilly. Le foto

PISA – Personale della sede centrale di Pisa è intervenuto alle ore 6 circa di domenica 26 maggio sulla via Aurelia per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento un giovane di 24 anni a bordo della propria autovettura ha perso il controllo della stessa ribaltandosi e andando a finire contro la vetrata del Bar Lilly.

All’arrivo della squadra il conducente era già fuori dal veicolo ed è stato trasportato all’ospedale per gli accertamenti del caso dal personale del 118.

La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza la vettura e lo scenario.

Non si registrano danni a persone che erano all’interno del locale al momento dell’incidente.

Sul posto oltre ai VVF è intervenuta la Polizia Municipale