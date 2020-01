PISA – Personale dei VVF del distaccamento di Cascina è intervenuto alle ore 3:30 in via Cesare Battisti a Ponsacco per un incendio di un auto.

L’autovettura è andata parzialmente distrutta tra le cause non si esclude l’azione dolosa.

Sul posto i Carabinieri di Ponsacco per le indagini del caso.