Auto cisterna fuori strada: conducente illeso

PISA – Personale dei Vvf della sede centrale di Pisa sta intervenendo dalle ore 8.30 di lunedì 24 settembre a Pisa sul cavalcavia di via Gargalone per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento un mezzo pesante che trasportava 42 m³ di benzina per gli aeroplani è finito parzialmente fuori strada.

Il conducente ne è uscito illeso. Al momento sono in corso le operazioni di travaso per il successivo recupero della cisterna incidentata. La viabilità è interrotta e sul posto sono presenti i vigili urbani.