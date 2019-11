Auto contro lo scuolabus a Palaia

PISA – Personale dei VVF del distaccamento di Castelfranco sta intervenendo in Viale della Pieve nel comune di Palaia per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento un’autovettura ed un autobus adibito a scuola bus si sono scontrati. Nell’incidente il pullman rimaneva appoggiato ad un albero con le porte bloccate e all’interno 12 ragazzi, che non hanno riportato ferite e sono stati soccorso dal personale del 118 e dalla Misericordia di Peccioli.

Sul posto anche l’autogrù giunta dalla sede di Pisa per la rimozione del mezzo pesante.

Sul posto i Carabinieri e la Polizia Municipale.