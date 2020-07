Auto contro una pizzeria in via dell’Aeroporto

PISA – Personale del Comando VVF di Pisa é intervenuto presso la rotonda di Via dell’Aeroporto per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. Una di queste era entrata in una cagionando cinque feriti.





L’opera dei VVF é stata la messa in sicurezza delle vetture incidentate e dell’area



Dalle prime informazioni raccolte i feriti sono tre disabili e le due educatrici che li avevano accompagnati.

Intervento tempestivo da parte del 118: una donna, 28 anni, educatrice é rimasta schiacciata tra auto e muro e ha riportato fratture. Le altre quattro persone portate in ospedale sono in codice giallo con escoriazioni.

News in aggiornamento