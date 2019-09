PISA – Personale dei VVF della sede centrale di Pisa è intervenuto alle ore 1 a Navacchio in Via Tosco Romagnola per un incendio di un auto all’interno di una corte.

L’auto ha subito seri danni. Tra le cause al momento non si esclude l’azione dolosa.

Per fortuna non ci sono persone coinvolte. Sul posto i Carabinieri.