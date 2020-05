PONSACCO – Personale dei VVF del distaccamento di Pontedera è intervenuto alle ore 7.30 circa di martedì 19 maggio in via Gronchi a Ponsacco per l’incendio di una autovettura.

Il conducente è riuscito a fermarsi e scendere dal veicolo privato prima che le fiamme avvolgessero l’autovettura andata completamente distrutta.

Fortunatamente il conducente ne è uscito illeso.