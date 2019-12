Auto in fiamme a Ponsacco

PONSACCO – Personale dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Ponsacco è intervenuto alle ore 17 circa di lunedì 23 dicembre a Ponsacco in Via Di Gello per un incendio ad una autovettura.

La conducente della propria autovettura, visto uscire del fumo da sotto il cofano, si è immediatamente fermata in una piazzola di servizio. Il primo tentativo di spegnimento è stato effettuato con un estintore ma c’è voluta la squadra dei vigili del fuoco per poter spegnere completamente l’incendio. Tutto il vano motore della vettura è andato distrutto. Non ci sono fortunatamente danni a persone.