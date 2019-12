Auto in un fossato in Via delle Rene

PISA – Personale dei VVF della sede centrale di Pisa è intervenuto alle ore 8.10 circa a Pisa in Via delle Rene per un incidente stradale.

Giunti sul posto si trattava di un’autovettura ribaltata in un fossato pieno d’acqua ma all’interno della stessa non risultava nessun occupante.

L’auto comunque veniva recuperata con l’ausilio dell’autogrù.

Sul posto personale del 118, della Polizia di Stato e della Polizia Municipale che si sono avvalsi della collaborazione del SAF personale Speleo Alpinistico Fluviale.