PISA – Nella mattinata di domenica 21 febbraio intorno alle 11.30, la squadra VVF di Pontedera é intervenuta a Pontedera in via Pisana per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento, un’automobile si era ribaltata su un fianco con una persona rimasta incastrata all’interno.





Il ferito è stato estratto e trasportato all’ospedale dalla Misericordia di Pontedera.



Sul posto sono intervenuti anche Polizia di Stato e Carabinieri.