PISA – Personale dei VVF del distaccamento di Cascina con tre mezzi è intervenuto in via 21 Aprile a Pontedera per incendio di quattro autovetture.

Per cause in corso di accertamento una vettura in sosta si è incendiata per probabile corto circuito andando ad urtare altre vetture parcheggiate, coinvolgendole nell incendio stesso.

Sul posto due pattuglie della Polizia Municipale del Comune di Pontedera per i rilievi del caso.

Sul posto non ci sono feriti.