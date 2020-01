PISA – Personale dei VVF del distaccamento di Saline di Volterra è intervenuto alle ore 14.45 circa nel Comune di Pomarance Località Sant’Ippolito per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento un’autovettura è finita fuori strada ribaltandosi.

Il conducente è stato estratto dal personale del 118 mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario e la vettura.